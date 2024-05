POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots) - Gem. Crailsheim: Vorrang missachtet Am Freitag gegen 15:40 Uhr befuhr eine 49-Jährige die Landesstraße 2218 von Ilshofen in Richtung Crailsheim mit ihrem PKW VW. Auf Höhe der Abzweigung nach Ölhaus wollte sie nach links in einen Verbindungsweg abbiegen. Sie missachtete dabei den Vorrang eines 18-Jährigen, der mit seinem PKW Seat in Richtung Ilshofen fuhr, und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. ...

mehr