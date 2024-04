POL-PDMT: Kamp-Bornhofen - Sachbeschädigung an Fahrzeug

Freilingen (ots) - Am 14.04.2024 um 22:00 Uhr befuhr eine 19-jährige PKW-Fahrerin die L303 aus Dreifelden kommend in Richtung Freilingen. An der Einmündung der L303 zur B8 nahm die junge Frau diese zu spät wahr und fuhr mit zu hoher Geschwindigkeit auf den Einmündungsbereich zu. Selbst eine Vollbremsung konnte nicht mehr verhindern, dass sie mit ihrem PKW über die B8 hinaus in die angrenzende Grünfläche rutschte ...

