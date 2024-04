POL-PDMT: Montabaur - gefährliche Körperverletzung in der Innenstadt

Freilingen (ots) - Im Zeitraum vom 13.03.2024 bis zum 13.04.2024 kam es in der Wölferlinger Straße in 56244 Freilingen zu einem Einbruchsdiebstahl. Hier brachen unbekannte Täter durch eine seitliche Tür in das sich aktuell in einer Sanierungsmaßnahme befindliche leerstehende Einfamilienhaus ein und entwendeten dabei zumindest einen Akkuschrauber. Näheres zur Tat ...

mehr