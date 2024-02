Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Nachmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 20, Höhe Anschlussstelle Stralsund

A20/Grimmen (ots)

Gestern Nachmittag, am 19.02.2024, ereignete sich auf der BAB 20 im Bereich der Anschlussstelle Stralsund ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen verletzt wurden. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5717636 Zur Klärung der genauen Unfallursache kam auf Anordnung der Stralsunder Staatsanwaltschaft die DEKRA am Unfallort zum Einsatz. Gegenwärtig kann noch nicht abschließend gesagt werden, wie genau es zu dem Unfall gekommen ist. Neben der Auswertung der Spurenlage sind insbesondere Untersuchungen der Fahrzeuge erforderlich, um eine abschließende Ursache benennen zu können. Geklärt werden muss, ob der 32-jährige polnische Fahrer in seinem Pkw möglicherweise bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten ist und sich entgegen der Fahrtrichtung Lübeck gedreht hat oder eventuell als Falschfahrer unterwegs war und in der Folge frontal mit dem entgegenkommenden Pkw Hyundai auf der linken Fahrspur zusammenstieß. Beide Fahrzeuge wurden zunächst sichergestellt. Die Untersuchungen der DEKRA werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Auch die kriminalpolizeilichen Maßnahmen, wie Vernehmungen usw., dauern gegenwärtig noch an. Neben den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen wurden auch rund zehn Meter Schutzplanke infolge des Verkehrsunfalls beschädigt.

