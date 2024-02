POL-HST: Sicherstellung eines Pkw nach mehrfachem Fahren ohne Fahrerlaubnis

Sassnitz (ots) - Am Donnerstag, dem 15.02.2024 gegen 01:15 Uhr wurde durch einen Zeugen der Brand eines Renault-Transporters im Fischerring in Sassnitz mitgeteilt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge entstand vergleichsweise geringer Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro, was entweder mit einer möglichen frühzeitigen Entdeckung des Brandes zusammenhängt oder einer verminderten Ausbreitung des Feuers. Die genauen Umstände ...

mehr