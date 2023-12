Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lemförde, Täter nach schwerer Körperverletzung ermittelt - Landkreis, Verkehrsunfälle ---

Diepholz (ots)

Lemförde - Täter ermittelt

Am 21.10.2023, gegen 21.40 Uhr, wurde ein 32-jähriger Mann im Bürgerpark in Lemförde von einer sieben - achtköpfigen Tätergruppe zu Boden gebracht, geschlagen und getreten. Der 32-Jährige wurde mit schweren Verletzungen im Gesicht ins Krankenhaus gebracht (wir berichteten).

Der Fall wurde von der Staatsanwaltschaft Verden als versuchter Totschlag gewertet und sorgte in der Öffentlichkeit für großes Aufsehen.

Durch die Ermittlungen der Polizei konnten jetzt zwei aus der Tätergruppe identifiziert werden. Die beiden jungen Männer stammen aus der Region. Über die Motive und weitere Täter können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern noch an.

Das Opfer wurde nach der Tat im Krankenhaus behandelt. Die Verletzungen des Mannes sind größtenteils verheilt.

Sulingen - Einbruch

In der Nacht zum Freitag zwischen 00.50 Uhr und 01.35 Uhr sind Unbekannte in ein Textilwarengeschäft in der Hans-Hermann-Meyer-Straße eingebrochen. Die Täter öffneten einen Zaun, um auf das Firmengelände zu gelangen. Anschließend öffneten sie gewaltsam ein Fenster und entwendeten aus den Verkaufsräumen mehrere Jacken, bevor sie unerkannt flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Sulingen - Verkehrsunfälle

Am Donnerstag gegen 11.35 Uhr und 11.45 Uhr verunfallten nacheinander im Sulinger Bruch eine landwirtschaftliche Zugmaschine und ein Pkw. Sie wurden durch Windböen von der Straße gedrückt und landeten im Graben. Der Fahrer der Zugmaschine wurde leicht verletzt. Hier entstand ein Schaden von ca. 30000 Euro. Die 18-jährige Pkw-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Hier beträgt der Schaden ca. 6000 Euro.

In Scholen wurde eine 60-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt, als ein 64-jähriger Pkw-Fahrerin ihr die Vorfahrt nahm und von der Hauptstraße auf die B 61 einbog. Hier beträgt der Schaden ca. 5000 Euro.

Lembruch/Dickel/Barnstorf - Verkehrsunfälle

Gegen 04.20 Uhr verunfallte auf der Osnabrücker Straße ein 47-jähriger Lieferwagenfahrer, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und im Graben landete. Die Ursache war vermutlich Alkoholeinfluss. Eine Überprüfung ergab einen Wert von 2,1 Promille. Die Weiterfahrt war zu Ende und der 47-Jährige musste noch eine Blutprobe abgeben.

Gegen 19.20 Uhr kam es in Dickel in der Schützenstraße zu einem Vorfahrtsunfall. Dabei wurde ein Fahrer leicht verletzt. Der Schaden beträgt ca. 1500 Euro.

In Barnstorf entstand am Donnerstag gegen 19.40 Uhr bei einem Auffahrunfall in der Bremer Straße ein Schaden von ca. 5000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Hüde - Brand

Am Donnerstagabend gegen 18.55 Uhr geriet ein Gartenhaus aus Holz in der Straße Am Bahnhaus in Brand. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer durch einen Räucherofen entstanden. Das Gartenhaus stand schnell in Vollbrand und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Bruchhausen-Vilsen - Mit Rennrad gestürzt

Ein 51-jährige Rennrad-Fahrerin ist am Donnerstag gegen 09.15 Uhr auf dem Wöpser Maidamm gestürzt. Die 51-Jährige befuhr den Fuß- und Radweg am Wöpser Maidamm, als sie vermutlich aufgrund von Alkoholeinfluss stürzte. Sie blieb bei dem Sturz unverletzt. Eine Überprüfung der Alkoholisierung ergab 2,9 Promille. Nach Abgabe einer Blutprobe wurde die 51-Jährige nach Hause entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell