POL-HST: Renault-Transporter brannte in Sassnitz

Stralsund (ots) - Am Mittwoch, dem 14.02.2024 wurde der Polizei der Diebstahl eines Minibaggers von einem Betriebsgelände Am Langendorfer Berg Ecke Rostocker Chaussee gemeldet. Der Tatzeitraum liegt bereits etwas zurück. So sollen sich bisher unbekannte Täter im Zeitraum Freitag 02.02.2024, 13:00 Uhr bis Samstag 03.02.2024, 13:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gelände verschafft und dort einen Bobcat E 19 Kompaktbagger ...

