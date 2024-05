Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall; Verwirrte Person leistet Widerstand

Aalen (ots)

Backnang: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Am Freitag gegen 14:05 Uhr bog ein 73-Jähriger mit seinem PKW Toyota vom Parkplatz eines Lebensmittelmarktes nach rechts in die Blumenstraße ab. Er übersah hierbei einen 41-jährigen Fahrradfahrer, der auf der Blumenstraße, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Es kam zur Kollision und beim anschließenden Sturz erlitt der 41-Jährige leichte Verletzungen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1.150 Euro.

B 29, Gem. Urbach: Verwirrte Person leistet Widerstand

Am Samstag gegen 03:15 Uhr war ein 34-jähriger, der sich offenbar in einem psychisch verwirrten Zustand befand, mit einer Taschenlampe auf der linken Fahrspur der B 29, in Richtung Aalen kurz vor der Anschlussstelle Urbach, zu Fuß unterwegs. Mehrere Autofahrer meldeten die Gefahrensituation und der Mann konnte kurz darauf durch eine Polizeistreife festgestellt werden. Er versuchte umgehend vor der Streife zu flüchten und um eine weitere Gefahr abzuwenden, musste er schließlich in Gewahrsam genommen werden. Bei der Ingewahrsamnahme, mitten auf der Bundesstraße, leistete der 34-Jährige erheblichen Widerstand, so dass ein Polizeibeamter leichte Verletzungen erlitt. Der Mann wurde im Anschluss in eine Fachklinik eingeliefert.

