POL-ROW: ++ Einbruchserie am Eurostrand ++ SUV fährt in Einkaufsmarkt - 86-jährige Frau verletzt ++ Infotafel der Gemeinde beschädigt - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Einbruchserie am Eurostrand

Fintel. Am Donnerstag ist es auf dem Gelände des Eurostrandes zu einer Serie von Wohnungseinbrüchen gekommen. Im Birkenweg drangen die Täter mit Einsetzen der Dämmerung durch ein Schlafzimmerfenster in einen Bungalow ein. In der Wohnung fanden sie Bargeld und Schmuck. Auf die gleiche Art verschafften sich die Unbekannten den Zutritt zum Nachbarhaus. Auch hier fiel ihnen Schmuck und Bargeld in die Hände. Am Anfang der Straße kam es zu einem Einbruch in einen Bungalow. Dort nahmen die Täter Bargeld und ein Smartphone mit. In der Parallelstraße, dem Lärchenweg, kam es zu zwei weiteren Taten. Bei den Einbrüchen in zwei Wohnhäuser wurde vor allem Schmuck erbeutet. Den vorläufig letzten Tatort hat die Polizei im Erlenweg aufgenommen. Auch hier stiegen die Einbrecher durch ein aufgebrochenes Schlafzimmerfenster in ein Wohnhaus ein. Mit Bargeld verschwanden sie unerkannt. Die Polizei spricht von einem Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich.

SUV fährt in Einkaufsmarkt - 86-jährige Frau verletzt

Sottrum. Bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Straße Lienworth ist am Donnerstagmittag eine 86 Jahre alte Frau verletzt worden. Die Seniorin hatte gegen 13 Uhr mit ihrem Mercedes-SUV in eine Parkbox fahren wollen, als sie plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Wagen rollte über einen Bordstein und landete in der Glasscheibe des Supermarktes. Dabei zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu. Die Polizei spricht zudem von einem beträchtlichen Schaden.

Infotafel der Gemeinde beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Scheeßel. Einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag auf dem Vorplatz der Gemeinde am Untervogtplatz angerichtet. Sie zerstörten die Infotafel der Gemeinde Scheeßel, so dass das Touchscreen ersetzt werden muss. Die Polizei hofft nun auf Hinweise zur Ermittlung der Täter. Mitteilungen bitte unter Telefon 04263/98516-0.

E-Bike aus der Garage gestohlen

Lauenbrück. Aus einer offenstehenden Garage in der Bahnhofstraße haben unbekannte Täter am Dienstagvormittag das E-Bike einer 84-jährigen Frau gestohlen. Nach dem Einkaufen habe die Seniorin ihr blau-silbernes Elektrofahrrad der Marke Kalkhoff dort abgestellt. Unbemerkt nahmen es die Diebe mit.

Einbrüche in Lagerhallen

Visselhövede-Egenbostel. In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Täter in der Straße Egenbostel in eine Lagerhalle und in eine ebenfalls als Lager genutzte Scheune eingedrungen. In der Lagerhalle nahmen sie mehrere Arbeitsmaschinen aus dem Laderaum eines Transporters. Den Zutritt in die benachbarte Scheune verschafften sie sich nachdem sie ein Vorhängeschloss geknackt hatten. Auch hier nahmen sie Werkzeuge mit.

Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt

Bremervörde. Am späten Dienstagnachmittag haben Beamte der Bremervörder Polizei in der Alten Straße die Fahrt eines 35-jährigen Autofahrers gestoppt. Bei der Verkehrskontrolle bemerkten die Polizisten, dass der Fahrer vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp 0,8 Promille an. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

