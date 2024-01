POL-ROW: ++ Ehrlicher Finder gibt Umschlag mit Geld bei der Polizei ab ++ Auto kracht gegen abbiegenden Traktor - 58-Jähriger verletzt ++ Betrunken und ohne gültige Fahrerlaubnis ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Ehrlicher Finder gibt Umschlag mit Geld bei der Polizei ab

Bremervörde. Ein 48-jähriger Asylbewerber hat am Montagnachmittag auf dem Bahnhofsvorplatz einen ungewöhnlichen Fund gemacht. Der Mann entdeckte auf dem Boden einen durchgeweichten Briefumschlag. Darin befand sich 1.300 Euro Bargeld in Scheinen. Mit dem Geld ging er auf direktem Weg zur Polizei und gab es dort ab. Es dauerte nicht lang, da meldete sich der bis dahin unglückliche Verlierer bei den Ordnungshütern. Zu seiner Freude konnten ihm die Beamten berichten, dass sein verlorengegangener Briefumschlag gefunden und abgegeben worden war. Auf der Polizeiwache konnte der Mann belegen, dass es sich um sein Geld handelte. Über diesen eher seltenen Fall von Ehrlichkeit freut sich natürlich auch die Polizei. "Geldbeträge bis zu zehn Euro, die man zum Beispiel auf der Straße findet, dürfen behalten werden. Alles was darüber hinaus geht, muss, wie in diesem Fall, beim Fundbüro oder auch bei uns abgegeben werden," klärt Polizeioberkommissarin Wentzien von der Bremervörder Polizei auf. Unrechtmäßigen Findern droht ein Strafverfahren wegen einer Fundunterschlagung. Dem ehrlichen Finder vom Bahnhofsvorplatz stehen 49 Euro an Finderlohn zu.

Auto kracht gegen abbiegenden Traktor - 58-Jähriger verletzt

Sellhorn. Bei einem Verkehrsunfall auf der K 134 zwischen Steddorf und Klein Ippensen ist am Mittwochnachmittag ein 58-jähriger Autofahrer verletzt worden. Ein 35 Jahre alter Mann hatte gegen 16.30 Uhr mit seinem Traktor nach links von der Kreisstraße abbiegen wollen und dabei den bereits überholenden Citroen des 58-Jährigen vermutlich übersehen. Bei der Kollision zog sich der Autofahrer leichte Verletzungen am Oberkörper zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf über zehntausend Euro.

Betrunken und ohne gültige Fahrerlaubnis

Fintel. Mit über 1 Promille ist ein 30-jähriger Autofahrer am Mittwochabend in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Der Wagen des Mannes war den Beamten gegen 21.30 Uhr in der Straße "Am Markt" aufgefallen. Die Polizisten stoppten das Fahrzeug und ließen sich von dem Fahrer die Fahrzeugpapiere und seinen Führerschein zeigen. Der Mann legte eine ausländische Fahrerlaubnis vor. Da sich der 30-Jährige seit 2019 in Deutschland aufhält, hätte der das Dokument längst umschreiben lassen müssen. Beim Blick in den Wagen fielen den Beamten im Fußraum zahlreiche leere Bierdosen auf. Darauf angesprochen, räumte der Fahrer ein, am Abend ein Bier getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest sagte etwas anderes: 1,05 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

55-Jähriger gerät mit Jugendlichen in Streit

Rotenburg. Nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit Jugendlichen haben Beamte der Rotenburger Polizei am Mittwochnachmittag einen 55 Jahre alten Mann in Gewahrsam genommen. Gegen 15.30 Uhr hatte ein besorgter Zeuge gemeldet, dass ein Anwohner der Fußgängerzone eine Jugendliche vor einem Einkaufsmarkt mit der Hand geschlagen habe. Vor Ort bestätigte sich diese Meldung. Im Verlauf des gesamten Tages sei der 55-jährige Anwohner der Großen Straße mit einer Gruppe von Jugendlichen in Streit geraten. Am Nachmittag eskalierte diese Auseinandersetzung. Um weitere Straftaten nahmen ihn die Beamten zunächst in Gewahrsam. Von dort wurde er wegen psychischer Probleme in das Diakonieklinikum eingewiesen.

