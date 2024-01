Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mann randaliert im Diakonieklinikum ++ Wohnungseinbruch in der Wittorfer Straße ++

Rotenburg (ots)

Mann randaliert im Diakonieklinikum

Rotenburg. Die Rotenburger Polizei musste am späten Dienstagabend einen 29-jährigen Mann in Gewahrsam nehmen. Der polizeibekannte Randalierer hatte zuvor in der Psychiatrie mutwillig Inventar zerstört. Als feststand, dass sein Aufenthalt dort nicht mehr erforderlich war, wurde er der Klinik verwiesen. Um weiteren, drohenden Schaden zu verhindern, musste er die Nacht in einer Polizeizelle verbringen. Am Morgen durfte der 29-Jährige die Polizei wieder verlassen.

Wohnungseinbruch in der Wittorfer Straße

Rotenburg. In den Tagen um den Jahreswechsel sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Wittorfer Straße eingebrochen. Zwischen Samstag und Dienstag hebelten sie auf der Gebäuderückseite ein Fenster auf und drangen in die Wohnung ein. Was genau die Einbrecher gestohlen haben, ist noch unklar.

