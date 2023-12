Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen- Ladendiebstahl bei Action mit anschließender Täterfestnahme

Nienburg (ots)

(Oth: Am Mittwoch, den 20.12.2023 kam es zu einem Ladendiebstahl bei Action in Stadthagen. Der 45-jährige Beschuldigte versuchte mit diversen Elektrogeräten in einem Gesamtwert von fast 79 Euro in seiner Jackentasche den Einkaufsladen zu verlassen. Den Mitarbeitern des Action-Markes ist der Herr bereits aufgefallen. Sie überprüften die Videoaufzeichnungen und konnten dort sehen, dass der Beschuldigte Elektrogeräte in seine Jackentasche steckte. Beim Verlassen des Marktes wurde der 45-Jährige durch Mitarbeiter angesprochen. Er flüchtet fußläufig in ein gegenüberliegendes Buschwerk. Dort konnte der Beschuldigte durch die Polizei angetroffen werden. Um die Personalien des Mannes festzustellen, begleitete er die eingesetzten Beamten zur Wache in Stadthagen. Ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell