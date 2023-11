Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Wohnungseinbrüche

Soest (ots)

Am 25. November kam es gleich zu zwei Einbrüchen im Goebel-Styes-Weg. Unbekannnte Täter hebelten zwischen 12:45 Uhr und 23:30 Uh, die Balkontür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Entwendet wurden nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck und Bargeld. In eine weitere Wohnung in einem benachbarten Mehrfamilienhaus verschafften sich unbekannte Einbrecher ebenfalls Zutritt, in dem sie eine Balkontür aufhebelten. Vermutlich brachen die Täter gegen 20 Uhr in die Wohnung ein, da Zeugen zu diesem Zeitpunkt verdächtige Geräusche vernahmen. Ob Diebesgut entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell