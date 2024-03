Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Fahrkartenautomat an U-Bahn-Haltestelle beschädigt, Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmorgen (17.03.2024) gegen 10:00 Uhr entdeckten Mitarbeiter der SSB eine Beschädigung an einem Fahrkartenautomaten an der U-Bahn-Haltestelle "Hornbach" in Remseck am Neckar-Aldingen. Mutmaßlich in der Nacht zuvor hatten unbekannte Personen dort das Touch-Display des Automaten eingeschlagen und dadurch einen Sachschaden von rund 6.000 Euro verursacht. Das Polizeirevier Kornwestheim ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

