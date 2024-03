Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Scheibe eingeschlagen und Rucksack gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter schlug am Samstag (16.03.2024) zwischen 20.45 Uhr und 21.10 Uhr in der Markgröninger Straße in Schwieberdingen zu, indem er einen PKW aufbrach. Der BMW stand vor einem Firmengebäude auf einem Stellplatz. Der Täter schlug die Scheibe des Beifahrerfensters ein und konnte sich so Zugriff auf den Innenraum des Fahrzeugs verschaffen. Er durchsuchte das Handschuhfach und stahl einen olivgrünen Rucksack, in dem sich Arbeitskleidung, persönliche Dokumente sowie Bargeld befanden. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf einen dreistelligen Betrag belaufen. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156 5352-0 oder per E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

