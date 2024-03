Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Freizügigkeit aberkannt - Frau muss ins Gefängnis

Weil am Rhein (ots)

Eine mit Haftbefehl gesuchte 42-Jährige wurde durch Einsatzkräfte der Bundespolizei in Weil am Rhein - Friedlingen festgenommen. Zudem hätte sich die Frau nicht in Deutschland aufhalten dürfen, gegen sie besteht ein Einreise- und Aufenthaltsverbot.

In der Nacht zum Donnerstag (14.03.24) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei die rumänische Staatsangehörige im Stadtgebiet von Weil am Rhein - Friedlingen. Die Überprüfung der 42-Jährigen ergab einen Vollstreckungshaftbefehl und einen Haftbefehl zur Ausweisung/Abschiebung. Zu vollstrecken war eine Geldstrafe in Höhe von 1400 Euro wegen Vergehen nach dem Freizügigkeitsgesetz/EU. Das Einreise- und Aufenthaltsverbot bis September 2025 besteht, da der 42-Jährigen das Freizügigkeitsrecht aberkannt und sie bereits aus Deutschland abgeschoben wurde. Aufgrund des Verstoßes gegen die Einreisesperre wurde durch die Bundespolizei ein Strafverfahren eingeleitet. Weil die 42-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte wurde sie festgenommen und zur Verbüßung der 140-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

