BPOLI-WEIL: Bundespolizei Freiburg vollstreckt drei Haftbefehle am Wochenende

Am vergangenen Wochenende nahm die Bundespolizei zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer fest. Beide sitzen nun in Haft.

Am Samstagmittag (09.03.2024) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 30-Jährigen am Hauptbahnhof Freiburg im Breisgau. Da der Mann keine Ausweispapiere mitführte, die ihn zweifelsfrei identifizierten, wurden seine Fingerbadrücke auf dem Bundespolizeirevier überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um einen marokkanischen Staatsangehörigen handelte, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl bestand. Gegen ihn besteht der dringende Tatverdacht, vor zwei Jahren in eine Wohnung eingebrochen zu sein. Nach der Tat tauchte er unter. Die Bundespolizei führte den Mann einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Danach erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Dort wartet er auf seine Gerichtsverhandlung.

Am Sonntag (10.03.2024) geriet ein 36-Jähriger im Hauptbahnhof in eine Routinekontrolle der Bundespolizei. Gegen ihn bestanden gleich zwei Haftbefehle. Wegen Hausfriedensbruchs in 21 Fällen, verurteilte ein Gericht den bulgarischen Staatsangehörigen zu einer Geldstrafe. In einer weiteren Verurteilung, ebenfalls wegen Hausfriedensbruchs, war er der Gerichtskasse ebenfalls Geld schuldig geblieben. Da er vor Ort die Geldstrafen nicht bezahlen konnte, erfolgte die Festnahme des Mannes. Er verbüßt nun eine viereinhalbmonatige Ersatzfreiheitsstrafe.

