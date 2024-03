BPOLI-WEIL: Einreise über die Dreiländerbrücke endet im Gefängnis

Weil am Rhein (ots) - Die Einreise entgegen ein bestehendes Einreiseverbot endete für einen 22-Jährigen mit der Einlieferung in eine Abschiebehaftanstalt. Der Mann war im Februar 2024 nach Kroatien abgeschoben worden. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den syrischen Staatsangehörigen am Dienstagabend (05.03.24) als Reisenden in der grenzüberschreitenden Straßenbahn am Grenzübergang Weil am Rhein - ...

