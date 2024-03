Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Hoheneck: Auseinandersetzung am Sportplatz - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagnachmittag (17.03.2024) kam es vor einem Kreisliga B-Spiel am Sportplatz in Hoheneck zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern, zu der die Polizei noch Zeugen sucht. Gemäß den polizeilichen Ermittlungen soll es zunächst in der Beihinger Straße im Zusammenhang mit einer Verkehrssituation zu einem Disput zwischen einem 23 Jahre alten und einem 47-jährigen PKW-Lenker gekommen sein. Beide Männer trafen sich kurz darauf, gegen 15.00 Uhr, zufällig im Bereich des Sportplatzes wieder. Im weiteren Verlauf kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen dem 23-Jährigen, der von einem 27 Jahre alten Mann unterstützt wurde, und dem 47-Jährigen, der in Begleitung eines weiteren 46-Jährigen und eines noch unbekannten Mannes war. Der 46-Jährige, der sich während des Streits mit einem Küchenmesser bewaffnet haben soll, erlitt leichte Verletzungen. Aufgrund unterschiedlicher Schilderungen hinsichtlich des Tathergangs sucht das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, noch Zeugen.

