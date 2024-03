Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Unbekannter beschädigt Spiegel im Vorbeifahren und fährt anschließend weiter

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag (15.03.2024) gegen 08:45 Uhr auf der Kreisstraße 1051 zwischen Schönaich und Steinenbronn ereignete. Ein 19-jähriger BMW-Lenker war auf der K 1051 in Richtung Schönaich unterwegs, als ein bislang unbekannter ihm entgegenkommender Pkw-Lenker den linken Außenspiegel des BMW streifte und diesen dadurch stark beschädigte. Anstatt sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter in Richtung Steinenbronn. Bei dessen Fahrzeug handelte es sich vermutlich um ein neueres Modell einer schwarzen Mercedes E-Klasse. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

