Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Trickdieb bringt Senior um Bargeld

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (14.03.2024) kam es gegen 11:15 Uhr in der Steinbeisstraße in Herrenberg zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil eines 88-jährigen Seniors. Dieser war in der Steinbeisstraße unterwegs, als er von einem bislang unbekannten Täter angesprochen wurde. Der Täter erschlich sich im weiteren Verlauf des Gesprächs das Vertrauen des Seniors und bat ihn um Bargeld. Als der 88-Jährige seine Brieftasche öffnete, entnahm der Täter einen dreistelligen Betrag daraus und entfernte sich anschließend. Der Unbekannte wird als etwa 167 cm groß, mit schlanker Statur und rundlichem Gesicht beschrieben. Er soll etwa 45 Jahre alt sein und war vermutlich mit einem weinroten Kleinwagen mit Wiesbadener Kennzeichen (WI-) unterwegs. Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten oder Angaben zum Unbekannten oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

