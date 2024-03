Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg

Böblingen: Diebe schlagen mehrfach zu und entwenden Autoteile

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Diebe haben zwischen Mittwochabend (13.03.2024) und Donnerstagmorgen (14.03.0224) gleich fünfmal in Leonberg und Böblingen zugeschlagen. Dabei hatten sie es offenbar gezielt auf die Sensoren zur Abstandsmessung (Radartempomat) von diversen Audi-Fahrzeugen abgesehen, die im Freien geparkt waren. Die Täter schlugen in den Straßen "In den Ziegelwiesen", Rosengartenstraße und der Glockenturmstraße in Leonberg sowie der Königsbergerstraße in Böblingen zu. Sie demontierten zunächst jeweils Teile der Fahrzeugfront, in deren Bereich die Sensoren verbaut sind, und stahlen diese anschließend. Der Wert des Diebesguts wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizeireviere Leonberg und Böblingen bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de beziehungsweise unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit den zuständigen Dienststellen in Verbindung zu setzen.

