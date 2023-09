Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Brand B3 Stallgebäude Straußenfarm

Stockach (ots)

Am 03.09.2021 wurden um 06:57 Uhr die Abteilungen Kernstadt und Espasingen der Freiwilligen Feuerwehr Stockach mit dem Einsatzstichwort "B3 Stallgebäude in Brand" nach Airach alarmiert. Die Feuerwehr Stockach rückte mit acht Fahrzeugen zur Einsatzstelle aus. Vor Ort konnte bei der ersten Erkundung ein Entstehungsbrand in einem freistehenden Stall von Strauß-Jungtieren nahe dem Waldrand festgestellt werden. Von dem ersten Hilfeleistunglöschfahrzeug begann ein Atemschutztrupp umgehend mit der Brandbekämpfung. Durch die Besitzer konnten frühzeitig die Tiere in ein Nachbar-Gehege getrieben werden.

Der Atemschutztrupp konnte im weiteren Einsatzverlauf mithilfe der Wärmebildkamera sämtliche Brand- und Glutnester ausfindig machen und ablöschen. Das Stallgebäude wurde für die Löscharbeiten stromlos geschalten. Die Wasserversorgung wurde durch die Abteilung Espasingen im Pendelverkehr zur Einsatzstelle sichergestellt. Nach Abschluss aller Löscharbeiten konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben.

Durch das schnelle und umsichtige Handeln wurde ein größerer Schaden verhindert und kein Tier kam zu Schaden. Nach etwa zwei Stunden konnte der Einsatz der Feuerwehr Stockach beendet werden. Im Einsatz waren die Abteilungen Kernstadt und die Abteilung Espasingen mit acht Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften. Weitere 13 Einsatzkräfte waren in Bereitstellung.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell