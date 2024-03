Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (15.03.2024) ereignete sich gegen 10.20 Uhr in der Siemensstraße in Ditzingen ein Unfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 56 Jahre alte Fahrer eines Mercedes Sprinter befuhr die Siemensstraße in Fahrtrichtung Leonberg und wollte auf Höhe der Dornierstraße nach links auf ein Betriebsgelände abbiegen. Mutmaßlich übersah er hierbei einen entgegenkommenden 53 Jahre alten Suzuki-Fahrer. Dies hatte eine Kollision und die Sperrung der Siemensstraße zur Folge. Der 53-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Gegen 11.35 Uhr waren die polizeilichen Maßnahmen vor Ort beendet und die Straße konnte wieder frei gegeben werden. Im Anschluss erfolgten noch Reinigungsarbeiten bis gegen 12.30 Uhr, im Zuge derer die Fahrbahn wieder teilweise gesperrt wurde. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell