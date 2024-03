Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: zwei Mercedes gestohlen

Ludwigsburg (ots)

In Sindelfingen waren zwischen Montag (11.03.2024) und Mittwoch (13.03.2024) zwei Mercedes-Fahrzeuge das Ziel von bislang unbekannten Tätern. In der Kinzigstraße entwendeten die Täter einen hochwertigen Mercedes-AMG aus einem Carport. Eine ebenfalls im Freien abgestellte Mercedes-Limousine in fünfstelligem Wert entwendeten sie in der Tiroler Straße. Beide Fahrzeuge sind mit einem sogenannten Keyless-Go-System ausgestattet, mit dem ein schlüsselloses Öffnen und Motorstarten ermöglicht wird. Möglicherweise nutzten die Täter diesen Umstand aus. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

