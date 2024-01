Feuerwehr Herdecke

FW-EN: First Responder - Ortsteil Schraberg

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke wurde am Freitag gegen 12:08 Uhr mit dem Einsatzstichwort "First Responder" in die Straße "Zur Windmühle" alarmiert.

Da zum Zeitpunkt der Alarmierung kein nahegelegenes Rettungsmittel zur Verfügung stand, wurde die Feuerwehr zur Erstversorgung alarmiert. Der Patient wurde dann an den kurze Zeit später eintreffenden Rettungsdienst übergeben.

Die Feuerwehr verfügt wie der Rettungsdienst über ausgebildetes medizinisches Personal und führt auf den Einsatzfahrzeugen Equipment zur adäquaten Erstversorgung mit.

Somit kann die Feuerwehr im Ernstfall wichtige und entscheidende Zeit überbrücken, um den Patienten bestmöglich zu helfen.

Feuerwehr Herdecke