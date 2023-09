Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Frankenthal und der Staatsanwaltschaft Frankenthal-Verkehrsunfall mit zwei tödlich verletzten Motorradfahrern

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 11.09.2023, gegen 21.47 Uhr, wurde durch eine Zeugin ein Verkehrsunfall auf der L 523 zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim gemeldet. Nach Eintreffen der ersten Kräfte konnte festgestellt werden, dass an dem Unfall zwei Motorräder beteiligt waren. Die Unfallstelle war in Höhe der Einmündung zur Berliner Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 52-jähriger Mann aus Worms mit seinem Motorrad und einer 41-jährigen Sozia aus Frankenthal die L 523 aus Richtung Bobenheim-Roxheim kommend in Richtung Frankenthal. Etwa in Höhe der Einmündung zur Berliner Straße kollidierte er mit einem entgegenkommenden 45-jährigen Motorradfahrer aus Bobenheim-Roxheim, welcher in den Gegenverkehr geriet. Beide Fahrer verloren die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzten. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, zunächst durch die Polizeikräfte und dann durch den eingetroffenen Rettungsdienst, verstarben beide Fahrer noch an der Unfallstelle, die Sozia wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht, nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht keine Lebensgefahr. Zur Feststellung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

