Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfall mit verletztem Radfahrer

Ludwigsburg (ots)

Ein schwer verletzter Radfahrer und 1.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag gegen 14:42 Uhr. Ein 14-Jähriger befuhr mit seinem Pedelec Cube die Schönbuchstraße in nördlicher Richtung auf dem linken kombinierten Rad-Gehweg und wollte die querende Rudolf-Diesel-Straße auf dem Zebrastreifen überqueren. Eine 76-jährige Lenkerin eines Mercedes Benz Vaneo befuhr ihrerseits die Schönbuchstraße in südlicher Richtung und wollte nach rechts in die Rudolf-Diesel-Straße abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Pedelec-Lenker stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Nach bisherigen Ermittlungen trug er keinen Fahrradhelm. Die Schönbuchstraße ist für beide Fahrtrichtungen mit einem kombinierten Rad-Gehweg ausgebaut.

