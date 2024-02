Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand eines Möbelmarktes im Industriegebiet in Bad Hersfeld - keine Verletzte

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld. Am Sonntag (25.02.) kam es zu einem Brand eines Möbelmarktes in der Gutenbergstraße in Bad Hersfeld. Gegen 02.20 Uhr wurde die Rettungsleitstelle alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war an dem Gebäudekomplex bereits eine starke Rauchentwicklung festzustellen. Zudem schlugen Flammen aus dem Dach des Gebäudes. Der Brand bereitete sich rasch über den Lager- und Ausstellungsraum über den gesamten Möbelmarkt aus, so dass dieser in kurzer Zeit in Vollbrand stand. Der Brand konnte von den rund 200 Einsatzkräften der Feuerwehren aus Bad Hersfeld und aus dem Landkreis Bad Hersfeld unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen des Brandes auf benachbarte Firmen des Gebäudekomplexes konnte verhindert werden. Der entstandene Schaden wird vorläufig auf etwa 1 Million Euro geschätzt. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurden durch den Brand keine Personen verletzt. Die Löscharbeiten werden vermutlich noch bis zum Nachmittag andauern. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei in Bad Hersfeld. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

