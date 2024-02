Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Verletzten

Bad Hersfeld - Am Freitag, den 23.02.2024 um 12:00 Uhr befuhr ein 76-jähriger Mann aus Vellmar mit seinem Renault Trafic die Homberger Straße stadtauswärts in Richtung Heenes. Auf Höhe der Hausnummer 26 wechselte der Herr auf die Gegenfahrbahn, da er an Fahrzeugen vorbeifahren wollte, welche am rechten Fahrbahnrand geparkt standen. Hierbei übersah er einen bereits auf der Gegenfahrbahn stehenden LKW Actros eines 52-jährigen Mannes aus Schmalkalden, welcher stadteinwärts darauf wartete ebenfalls an parkenden Fahrzeugen vorbeifahren zu können. Der ältere Herr fuhr frontal in den stehenden LKW und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, welche im Anschluss im Klinikum Bad Hersfeld behandelt wurden.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 20.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld - Am Freitag, den 23.02.2024 gegen 15:48 Uhr befuhren ein 36-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Mercedes Vietto und ein 28-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Volkswagen Scirocco hintereinander die Wehnerberger Straße in Richtung Dippelstraße. Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes und der damit einhergehenden Alarmfahrt wollte der 36-jährige Mann mit seinem Fahrzeug rangieren um den Einsatzfahrzeugen Platz zu machen. Hierbei übersah er den hinter ihm stehenden VW und touchierte diesen.

Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 1750 Euro. Verletzt wurde niemand.

Verkehrsunfall mit Verletzten

Friedewald - Am Samstag, den 24.02.2024 wollte ein 36-jähriger Mann aus der Republik Moldau gegen 10:30 Uhr mit seinem Sattelzug von der Bundesstraße 62 nach links auf den Zubringer zur BAB 4 abbiegen. Hierbei übersah er einen ihm auf der Bundesstraße 62 entgegenkommenden 36-jährigen Mann aus Vacha mit seinem Cupra Formentor, welcher vorfahrtberechtigt gewesen wäre. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrzeugführer des Cupra Formentor leicht verletzt. Das im ebenfalls im PKW sitzende 1-jährige Kleinkind blieb glücklicherweise unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 21.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Bad Hersfeld - Am 24.02.2024 um 17:45 Uhr parkte eine 41-jährige Frau aus Bebra ihren Volkswagen UP! in der Fritz-Rechberg-Straße, in Höhe der Hausnummer 32a, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als sie ca. 15 Minuten später wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte bemerkte sie, dass ihr linker Außenspiegel beschädigt war.

Offensichtlich hat ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren den Außenspiegel des parkenden Fahrzeuges gestreift und ist im Anschluss von der Unfallstelle geflüchtet, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

Es entstand Sachschaden an dem geparkten PKW in Höhe von ca. 800,00 Euro.

Hinweise auf das Verursacherfahrzeug sowie den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06621 - 932 - 0 auf der Polizeistation Bad Hersfeld, jeder anderen Polizeidienststelle oder der Online-Wache unter www.polizei.hessen.de entgegengenommen.

gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Bad Hersfeld, Liemen, PHK`in

