POL-OH: Verkehrsbehinderungen auf der A4 nach schwerem Verkehrsunfall

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Versuchter Einbruch in Lagerhalle Obergeis. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Donnerstag (22.02.) in eine Lagerhalle in der Straße "Lingenfeld" einzubrechen. Nach aktuellem Kenntnisstand gelang es den Einbrechern jedoch nicht, die Räumlichkeiten zu betreten. Es entstand jedoch Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede ...

