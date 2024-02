POL-OH: Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Vogelsbergkreis (ots) - Mücke. Aus bislang unklarer Ursache geriet am Mittwoch (21.02.) ein Garage in der Ernestinenstraße in Nieder-Ohmen in Brand. Ein 68-jähriger Bewohner stellte gegen 15.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung fest und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Kurze Zeit später stand die Garage in Vollbrand. Um die immer wieder aufglühenden Brandnester unter den in der Garage befindlichen Fahrzeugen zu ...

