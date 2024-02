Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Garagenbrand in Nieder-Ohmen

Vogelsbergkreis (ots)

Mücke. Aus bislang unklarer Ursache geriet am Mittwoch (21.02.) ein Garage in der Ernestinenstraße in Nieder-Ohmen in Brand. Ein 68-jähriger Bewohner stellte gegen 15.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung fest und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Kurze Zeit später stand die Garage in Vollbrand. Um die immer wieder aufglühenden Brandnester unter den in der Garage befindlichen Fahrzeugen zu löschen, wurden diese mittels Bagger auf den Vorhof gezogen. Der Dachstuhl der Garage sowie zwei Pkw und ein Krad brannten vollkommen aus. Der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Julissa Sauermann

