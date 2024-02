POL-OH: Brand von Nebengebäude

Polizeipräsidium Osthessen

Brand von Nebengebäude

Tann. Am Donnerstag (22.02.), gegen 11:30 Uhr, kam es zu einem Brand eines Nebengebäudes eines Wohnanwesens in der Mühlenstraße in Lahrbach. Aus bislang unbekannter Ursache brannte das Gebäude vollständig ab. Durch das Feuer wurden außerdem zwei Nachbarwohnhäuser in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf circa 50.000 Euro.

Eine anfängliche Meldung bei der Rettungsleitstelle Fulda, dass sich noch eine Person in dem Gebäude befinden würde, bewahrheitete sich glücklicherweise nicht. Das Nebengebäude diente nach momentan vorliegenden Informationen überwiegend als Lagerort. Zudem befand sich noch ein Hühnerstall in den Räumlichkeiten. Auch die Tiere wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt.

Der Brandort wurde vorerst beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Entstehung des Brandes hat die Kriminalpolizei in Fulda aufgenommen. Diese dauern an. An der Brandörtlichkeit waren die Feuerwehren aus Fulda, Tann, Hilders und Hünfeld im Einsatz. Zudem befanden sich Rettungskräfte und ein Notarzt vor Ort.

