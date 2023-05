Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Schwerer Unfall auf Baumwollstraße

Bad Bentheim (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Baumwollstraße in Bad Bentheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 57-Jähriger war gegen 17.30 Uhr in seinem Ford in Richtung Nordhorn unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug hinter der Einmündung "Brookdiek" in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit dem Ford eines 55-Jährigen zusammen. Der 55-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 57-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Straße war für die Zeit Unfallaufnahme sowie für die Aufräum- und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt. Neben einem Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber, einem Notarztwagen und insgesamt 25 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr, waren zudem Notfallseelsorger vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

