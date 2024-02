POL-BI: Mittäter eines falschen Wasserwerkers nutzt offene Tür

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - In einem Modegeschäft an der Bahnhofstraße musste eine Kundin am Dienstagmittag, 13.02.2024, mit ansehen, wie eine Diebin mit ihrem Portemonnaie aus dem Geschäft lief. Die 47-jährige Bielefelderin hatte sich gegen 13:40 Uhr eine Jacke in dem Bekleidungsgeschäft, an der Einmündung Karl-Eilers-Straße gelegen, ausgesucht. Während sie das Kleidungsstück anprobierte, hatte sie ihre Handtasche mit ihrem Portemonnaie abgestellt. ...

mehr