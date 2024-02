Polizei Bielefeld

POL-BI: Dreiste Taschendiebin

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - In einem Modegeschäft an der Bahnhofstraße musste eine Kundin am Dienstagmittag, 13.02.2024, mit ansehen, wie eine Diebin mit ihrem Portemonnaie aus dem Geschäft lief.

Die 47-jährige Bielefelderin hatte sich gegen 13:40 Uhr eine Jacke in dem Bekleidungsgeschäft, an der Einmündung Karl-Eilers-Straße gelegen, ausgesucht. Während sie das Kleidungsstück anprobierte, hatte sie ihre Handtasche mit ihrem Portemonnaie abgestellt. Plötzlich tauchte eine fremde Frau an ihrer Handtasche auf, schnappte sich die Geldbörse und lief in Richtung Ausgang. Die Diebin soll so schnell vorgegangen sein, dass die 47-Jährige keine Möglichkeit hatte, sie aufzuhalten.

Die tatverdächtige Frau soll zwischen 40 und 50 Jahre alt und zwischen 170 cm bis 175 cm groß sein. Sie hatte weiße Haare.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

