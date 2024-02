POL-BI: Mülltonne mit Beute zurückgelassen - Einbrecher in Haft

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Jöllenbeck- In der Nacht von Montag, 12.02.2024, auf Dienstag stahlen Täter bei einem Einbruch zahlreiche Messingbleche und Werkzeuge. Nach den derzeitigen Erkenntnissen überwanden Unbekannte während der Nachtzeit den Zaun des Firmengeländes und brachen in die Firma an der Straße Lechtermannshof ein. In dem Gebäude griffen die Einbrecher eine noch unbestimmte Anzahl an Werkzeugen ...

