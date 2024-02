POL-BI: Einbruch in Brackweder Tankstelle

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Eine Jugendgruppe griff am Montagabend, 12.02.2024, in der Fußgängerzone kurz hintereinander Schüler an und raubte sie aus. Die Polizei sucht Zeugen. Vier Schüler aus Hüllhorst befanden sich, von der Stresemannstraße kommend, auf der Bahnhofstraße auf dem Weg zum Bahnhof. Gegen 17:05 Uhr sprangen Personen aus einer vier ...

mehr