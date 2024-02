Polizei Bielefeld

POL-BI: Jugendliche Gruppe raubt innerhalb einer Stunde zweimal Schüler aus

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Eine Jugendgruppe griff am Montagabend, 12.02.2024, in der Fußgängerzone kurz hintereinander Schüler an und raubte sie aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Vier Schüler aus Hüllhorst befanden sich, von der Stresemannstraße kommend, auf der Bahnhofstraße auf dem Weg zum Bahnhof. Gegen 17:05 Uhr sprangen Personen aus einer vier bis fünfköpfige Gruppe zwei der vier von hinten an und schubsten die zwei über die Karl-Eilers-Straße in Richtung Friedenstraße. Als Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, behaupteten die Täter, dass die Opfer sie beleidigt hätten, woraufhin die Passanten ihren Weg fortsetzten. Die Täter schoben die Hüllhorster weiter und boxten und ohrfeigten sie dabei. An der Ecke Friedenstraße raubte die Tätergruppe dem Duo das Geld und flüchtete anschließend in Richtung Bahnhofstraße.

Um 18:05 Uhr griff die fünfköpfige südländisch aussehende Jungen-Gruppe zwei Bielefelder in der Bahnhofstraße an und zog diese gewaltsam in die Arndtstraße. In der Arndtstraße entfernten sich zwei der Gruppenmitglieder, so dass bei der anschließenden Tat drei Jungen beteiligt waren. Der Haupttäter -bekleidet mit einer weißen Weste- verlangte vom dem 14-jährigen Bielefelder Geld und dessen Weste. Der Bielefelder gab ihm etwas Geld und lehnte die Herausgabe der Weste ab. Daraufhin schlug der Täter mehrfach zu, wandte sich dann dem 15-jährigen Begleiter zu und schlug ebenfalls auf diesen ein. Das Opfer bot dem Täter einen Geldschein an, um weitere Schläge zu verhindern. Der Schläger nahm das Geld und anschließend flüchtete das Räuber-Trio in Richtung Friedenstraße.

Alle Opfer beschrieben den südländisch aussehenden Haupttäter als circa 12 bis 13 Jahre alt, ungefähr 150 bis 160 cm groß, mit kräftiger Statur, bekleidet mit einer auffälligen beige grünlichen Gucci Kappe mit Webstreifen und weißer Weste. Er trug eine schwarze Bauchtasche.

Zwei Täter sollen zwischen 12 bis 15 Jahre alt und 170 bis 175 cm groß gewesen sein. Sie hatten lockiges etwas längeres Haar und waren dunkel gekleidet. Einer trug ein schwarze Cap, einen schwarzen Pullover und eine schwarze weite Hose. Einer trug eine Zahnspange und eine schwarze Jacke.

Ein Vierter könnte etwas älter, vermutlich 15 bis 16 Jahre alt, gewesen sein und war dunkel gekleidet.

Die Polizei bittet die Zeugen, die im ersten Fall die Gruppe angesprochen haben, sowie weitere Passanten, denen die Tätergruppe aufgefallen ist, sich bei dem Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu melden.

Die Polizei erinnert: Scheuen Sie sich nicht, wenn Sie ungewöhnliche oder verdächtige Beobachtungen machen, die Polizei zu rufen!

