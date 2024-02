Polizei Bielefeld

POL-BI: Sicherheitsdienst verfolgt Reifendieb

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Eine Sicherheitsfirma beobachtete am Montagabend, 12.02.2024, per Überwachungskameras einen Mann, der gebrauchte Reifen an einem Autohaus in seinen Pkw lud und entsandte einen Mitarbeiter.

Gegen 22:30 Uhr erschien der Dieb auf dem Firmengelände Am Stadtholz und in Nähe der Kreuzung der Eckendorfer Straße gelegen. Insgesamt soll er zehn gebrauchte Autoreifen in seinen Mercedes Pkw verladen haben.

Als der alarmierte Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes vor Ort eintraf, nahm er die Verfolgung des Pkw auf. Unweit des Tatorts hielt der Tatverdächtige in einem Wohngebiet zwischen der Eckendorfer Straße und der Bleichstraße und lud die Beute aus seinem Auto aus.

Gegenüber den gerufenen Streifenbeamten gab der 46-jährige Bielefelder an, dass er wisse, dass die Reifen entsorgt werden sollten. Das Autohaus erhielt die gestohlenen Reifen zurück. Der Dieb wurde angezeigt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell