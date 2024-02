POL-BI: Handy-Dieb gelingt die Flucht

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Heepen- Ein Kradfahrer stoppte am Dienstag,06.02.2024, den fußläufigen Fluchtversuch eines PKW-Fahrers. Der Mann besaß keinen Führerschein, stand unter dem Einfluss von Drogen und an seinem PKW befanden sich Kennzeichen-Dubletten. Gegen 17:00 Uhr hielt ein Kradfahrer des Verkehrsdienstes einen VW-Fahrer wegen eines Durchfahrts-Verstoßes in der Lüneburger Straße an. Der 49-jährige ...

