Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Frau von Ex-Partner erstochen

Celle (ots)

Hermannsburg - In Rahmen von mutmaßlichen Streitigkeiten dringt der 37-jährige Beschuldigte gewaltsam in die Wohnung des 38-jährigen Opfers ein. Die 38-jährige meldet sich deswegen um 11:07 Uhr bei der Polizei. Die in der Nähe befindliche Streife macht sich sofort auf dem Weg und kann das Opfer schwer verletzt im Wohnzimmer auffinden. Durch den hinzueilenden Rettungsdienst kann nur noch der Tod festgestellt werden. Der 37-jährige Beschuldigte wird noch vor Ort durch die Polizei festgestellt und in Gewahrsam genommen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann gesagt werden, dass der 37-jährige Ex-Partner mit einem scharfen Gegenstand auf die 38-jährige eingewirkt und ihr dabei lebensgefährliche Verletzungen zugeführt hat. Weder die sofort eingeleiteten lebensrettenden Sofortmaßnahmen der Polizei, noch der Rettungsdienst können die Frau retten, so dass sie an ihren schweren Verletzungen verstirbt. Die umfangreichen Ermittlungen zur Aufklärung der Tat sind, in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg, Zweigstelle Celle, aufgenommen und dauern an.

