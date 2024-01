POL-CE: Menschlichkeit am Donnerstag-Abend

Celle (ots) - Am Dienstag (16.01.2024), ist es in den Morgenstunden im Bereich des Stadtgebiets und im Landkreis Celle aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit im Zusammenhang mit der kalten Witterung bzw. aufgrund des Schneefalls zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. So ist es im Bereich der Marienwerderallee, An der Koppel, auf der Fuhrberger Straße und der ...

mehr