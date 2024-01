Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Celle (ots)

Winsen (Aller) - Am 09.01.20224, zwischen 13:30 Uhr und 14 Uhr, ist es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Discounters in der Poststraße gekommen. Der ordnungsgemäß abgestellte graue Land Rover ist durch ein bislang nicht bekanntes Fahrzeug am vorderen Kotflügel beschädigt worden. Der Verursacher hat sich leider nicht um die Schadensregulierung bemüht. Wer Hinweise zu einem möglichen Verursacher geben kann, oder Zeuge der Tat geworden ist, wird gebeten sich bei der Polizei in Wietze unter 05146 986230 zu melden. An dieser Stelle weißt die Polizei erneut daraufhin, dass eine Verkehrsunfallflucht kein Kavalliersdelikt ist, sondern einen Straftatbestand erfüllt und sogar den Entzug der Fahrerlaubnis zur Folge haben kann. Ein einfaches Hinterlassen eines Schriftstück mit den persönlichen Daten ist ebenfalls nicht ausreichend. Verbleiben sie eine angemessene Zeit am beschädigten Fahrzeug und verständigen sie dann die Polizei.

