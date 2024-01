Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Drei Totalentwendungen von PKW und ein versuchter Diebstahl

Celle (ots)

Hambühren - In der Nacht vom 09.01.2024 auf den 10.01.2024 ist es zu insgesamt drei PKW-Diebstählen und einem versuchten PKW Diebstahl in Hambühren gekommen. Die PKW sind in der Celler Straße, im Eichkatzweg und zweimal im Oldauer Heuweg abgestellt gewesen. Es handelt sich bei den Fahrzeugen um PKW der Marken Mercedes Benz, BMW und Audi. Der Tatzeitraum liegt zwischen 05:30 Uhr und 07:30 Uhr. Die Polizei bittet mögliche Tatzeugen oder auch Hinweisgeber sich bei der Polizei in Celle unter 05141 277-0 zu melden. Alle PKW sind mit der Keyless-Go-Funktion ausgestattet gewesen. Aus diesem Grund hier ein paar Tipps um ihren PKW mit Keyless-Go-Funktion vor Diebstahl zu schützen: - Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab - Versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z.B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. - Testen Sie nach jedem Verschließen zwingend, ob die Tür wirklich geschlossen ist. - Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Taschen (bspw. Aktenkoffer, Rucksäcke) in Ihrer unmittelbaren Nähe. Professionelle Autodiebe führen darin Funkwellenverstärker mit, um die Funkwelle ihres Keyless-Go-Schlüssel bis zu ihrem Fahrzeug zu senden. - Verwenden Sie funkdichte Schutzhüllen für Keyless-Go-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

