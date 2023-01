POL-NOM: Betrug, Zahlungsaufforderung durch Inkassofirma

Bad Gandersheim (ots) - (Me) 37581 Bad Gandersheim, Bismarckstr. 17, Sporthalle Gymnasium. Zeit: Mittwoch, 25. Januar 2023, 18:20 Uhr -- 20:00 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft drang in die Sporthalle vom Gymnasium ein und entwendete aus der Umkleidekabine/raum eine Herren Wellensteyn Jacke ( Modell Starstream in schwarz)im Wert von 275.- Euro. Ermittlungen wegen Diebstahl wurden vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim ...

