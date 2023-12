Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Automatenaufbruch, Zeugenaufruf und Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Kaffeeautomat aufgebrochen - Bargeld entwendet

Die Mitarbeiterin einer gemeinnützigen Institution entdeckte am Donnerstag, dass Unbekannte in der auch für die Öffentlichkeit zugängliche "Wärmestube" einer Einrichtung in der Düsseldorfer Straße einen Kaffeeautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet haben. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 8 und 17 Uhr. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Westhausen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Mittwochmittag, 12 Uhr und Donnerstagvormittag, 11.30 Uhr den Hyundai eines 76-Jährigen, den dieser in der Deutschordenstraße abgestellt hatte. Der an dem Fahrzeug entstandene Schaden beziffert sich auf ca. 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Westhausen, Tel.: 07363/919040 entgegen.

Aalen: Zeugen gesucht

Ein 64-Jähriger erstattete am Donnerstag Anzeige gegen einen noch unbekannten Taxi-Fahrer, da dieser Angaben des 64-Jährigen zufolge in der Reichstädter Straße eine ruckartige Bewegung mit seinem Fahrzeug in Richtung des 64-Jährigen machte. Zeugen, die gegen 7.15 Uhr im Bereich der Reichstädter Straße unterwegs waren und den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Bopfingen: Vorfahrt missachtet

Rund 35.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich am Donnerstagmittag bei Oberriffingen ereignete. Ein 43-jährige BMW-Fahrerin war gegen 12.10 Uhr auf der K3298 in Richtung Dorfmerkingen unterwegs und wollte die L1080 kreuzen. Hierbei übersah sie einen dort fahrenden 44 Jahre alten Peugeot-Lenker. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Peugeot auf die Gegenfahrspur abgewiesen wurde. Ein entgegenkommende 39-Jährige konnte in der Folge mit ihrem Mercedes einen Zusammenstoß mit dem Peugeot nicht mehr verhindern. Alle drei Beteiligte blieben unverletzt.

