Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Einbruch - Vandalismus auf dem Friedhof

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 6:45 Uhr und 18 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Neuen Rommelshauser Straße einen geparkten VW Caddy und fuhr danach unerlaubt weiter. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Zeugen nach Einbruch in Firma gesucht

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 17:45 Uhr und Donnerstag, 7 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang zum umzäunten Areal einer Firma in der Straße Auf der Höhe und brachen anschließend in das Firmengebäude ein. Im Inneren des Gebäudes wurden weitere Türen aufgehebelt, bis die Einbrecher schließlich in einen Lagerraum, in dem sich u.a. hochwertige Präzisionswerkzeuge befinden, gelangten. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Was von den Tätern entwendet wurde, ist bislang noch unbekannt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Kernen unter der Telefonnummer 07151 41798 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Thomas-Mann-Straße einen geparkten Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der beim Unfall verursachte Schaden am Mercedes wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Oppenweiler: Vandalismus auf dem Friedhof

Bisher unbekannte Vandalen begaben sich zwischen Mittwoch, 16 Uhr und Donnerstag, 7:30 Uhr auf den Friedhof in der Jahnstraße und beschädigten dort mindestens 20 Gräber. Durch die Täter wurden auf den Gräbern befindliche Blumen, Grabschmuck, Grableuchten und Holzkreuze herausgerissen und teilweise beschädigt. Der Polizeiposten Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend um Zeugenhinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 07193 352 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell