Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: 56-Jähriger geschlagen und getreten - Auf Verkehrsinsel aufgefahren

Aalen (ots)

Aalen: 56-Jähriger geschlagen und getreten

Ein 56-Jähriger hielt sich am Donnerstagmorgen bis gegen 4.20 Uhr in einer Gaststätte in der Weilerstraße auf. Als er diese verließ, folgte ihm ein Mann, der ihm anscheinend unvermittelt drei- bis viermal mit der Faust ins Gesicht schlug. Bei dem folgenden Gerangel ging der 56-Jährige nach eigenen Angaben zu Boden und wurde von dem Angreifer zweimal gegen den Oberkörper getreten. Als der 56-Jährige um Hilfe rief, wurden Anwohner aufgeschreckt, weshalb der Angreifer zunächst in Richtung "Unterfeld" flüchtete, allerdings kurze Zeit später zurückkam. Zeugenaussagen zufolge verhielt er sich sehr aggressiv und aufgebracht. Der 37-jährige Mann wurde von Beamten des Aalener Polizeireviers vorläufig festgenommen; die Ermittlungen dauern an.

Ellwangen: Auf Verkehrsinsel aufgefahren

Am Donnerstagfrüh gegen 7 Uhr befuhr eine 52-Jährige mit ihrem VW Polo die Dalkinger Straße von Dalkingen in Richtung Ellwangen. Hierbei prallte sie frontal auf eine dortige Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen sowie eine Warnbake. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell